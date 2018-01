Er komt hete stoom uit de straat in Gent Jürgen Eeckhout

16u10

Een bizar beeld deze namiddag op de hoek van de Kuiperskaai met de Vlaanderenstraat in centrum Gent. Hete stoom ontsnapte uit de roosters. De oorzaak lag bij een lek in de buizen die de stoom, afkomstig bij de aanmaak van elektriciteit uit de centrale in de Ham, tot bij de gebruikers voert. De brandweer kwam ter plaatse om het lek te dichten, zodat geen enkele voorbijganger brandwonden kon oplopen.