Er komt geen externe audit bij Agentschap Inburgering en Integratie

30 januari 2018

16u27

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil geen externe audit bij het Agentschap Inburgering en Integratie, dat door een herstructurering gaat. Dat antwoordde ze vandaag in het parlement op vragen van Robrecht Bothuyne en Ward Kennes (beiden CD&V). Onder meer Groen en sp.a, maar ook de vakbonden, hadden om zo'n doorlichting gevraagd. "Na regen komt zonneschijn", verzekerde Homans. "Ik ben er van overtuigd dat de organisatie hier sterker zal uitkomen."

Bij het agentschap moeten, tot ongenoegen van personeel en vakbonden, 170 mensen afvloeien. Volgens Homans is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen. Bij de oppositie is echter te horen dat er nog duizenden mensen op een wachtlijst staan voor een traject en dat het agentschap - eerst onder de hoede van Geert Bourgeois, daarna onder die van Homans - al jarenlang slecht wordt geleid.

Herstructurering

Een audit zou een en ander kunnen verduidelijken, maar die komt er niet, stelde Homans duidelijk. "Ik vraag mij af wat dat voor zin heeft in volle herstructurering", zei de minister. "Moeten we het personeel nog meer in het ongewisse laten? Hier nu roepen om een audit gaat de herstructurering ook absoluut niet meer tegenhouden. De beslissing is genomen, wij nemen onze verantwoordelijkheid."

Volgens Homans is de vraag om een doorlichting een motie van wantrouwen voor het management van het agentschap, wat ze "zeer jammer" vindt.

Groen en sp.a vinden de afname van de vluchtelingencrisis geen reden om het agentschap af te bouwen. "De grootste groep inburgeraars zijn vandaag niet de vluchtelingen, maar Europeanen en gezinsherenigers", zei Yasmine Kherbache (sp.a). "Het aantal inburgeringsdossiers ligt op dit moment een kwart hoger dan in 2014."