Er komt een tweede nationale vrouwenstaking en die zal dit keer wat langer duren AW

05 november 2019

13u35

Bron: Belga 0 Het Collecti.e.f 8 maars gaat na de eerste nationale vrouwenstaking in België op 8 maart 2019 een tweede nationale vrouwenstaking organiseren. De feministische staking zal 48 uur duren en gaat door op zondag 8 en maandag 9 maart.

De eerste nationale vrouwenstaking op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, bracht enkele duizenden mensen op de been in Brussel. Het was "een eerste stap in de opbouw van een sterke feministische beweging in België gericht op een werkelijk gelijkwaardige samenleving", stelt het Collecti.e.f 8 Maars. Net als vorig jaar worden vrouwen deze editie opgeroepen om te staken op vier vlakken: het staken van betaalde arbeid, het staken van de huishoudelijke arbeid, het staken van studies en het staken van consumptie.

Doordat 8 maart dit jaar op een zondag valt, zal de staking 48 uur duren en ook op maandag 9 maart doorgaan. Zo kunnen alle vrouwen hun eisen naar buiten brengen binnen hun werkplek of opleidingsfaciliteit. Al benadrukt het feministische collectief dat een staking op zondag ook zinvol is, want in sectoren als de horeca, cultuur of gezondheidszorg wordt er dan gewoon door gewerkt. Het collectief doet ook een oproep naar de vakbonden om hun stakingsoproep te steunen.

De algemene vergaderingen van het Collecti.e.f 8 maars werken nu in verschillende steden aan de voorbereidingen van de twee nationale vrouwenstaking. Op 15 december vindt hun volgende Nationale Vergadering plaats.

