Er is zoveel elektriciteit dat die deze namiddag gratis is (of toch voor bedrijven en grootgebruikers) LH

10 augustus 2019

10u32

Bron: De Standaard 0 Veel wind en alle kerncentrales die draaien, zullen vandaag tussen 12 en 17 uur voor negatieve stroomprijzen zorgen. Daardoor zullen grote verbruikers en bedrijven betaald worden om elektriciteit af te nemen. Dat meldt De Standaard.

Het is vandaag fors aan het waaien, dus dat betekent dat de windmolens op volle toeren draaien. De zonnige perioden zijn dan weer goed voor de productie van meer zonne-energie. Bovendien werken alle kerncentrales ook vandaag. Door die piek aan elektriciteitsproductie en het lage verbruik in de zomer is er deze namiddag zelfs meer stroom op voorraad dan we met zijn allen zullen gebruiken.

De stroomprijs zal daardoor tussen 12 en 17 uur negatief zijn, zo blijkt uit de prijzen van de Belgische groothandelsbeurs Epex. Gemiddeld bedraagt de prijs voor een megawattuur normaal 40 euro. Tussen 14 en 15 uur zal dat -28 euro zijn.

Wat wil dat zeggen voor gebruikers zoals bedrijven en gezinnen? Bedrijven die rechtstreeks op Epex elektriciteit aankopen, zullen geld krijgen voor de stroom die ze verbruiken. Ook wie een variabel contract heeft dat aan de Epex-prijzen gekoppeld is, zal de gemiddelde prijs zien dalen. Het effect van vijf uren durende negatieve prijzen zal echter erg beperkt zijn, zo schrijft De Standaard nog. De gemiddelde prijs per megawattuur daalt namelijk met 0,15 cent.

Negatieve stroomprijzen zijn eerder zeldzaam. De laatste maal dateert van 19 maart dit jaar, dus vijf maanden geleden. Daarvoor was het geleden van mei 2018.