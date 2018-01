Er hangen al pollen in de lucht: hooikoortsseizoen is begonnen ep

Bron: Nieuwsblad 10 Thinkstock Erg gevoelige hooikoortspatiënten kunnen nu al beginnen snotteren, zegt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) vandaag in Het Nieuwsblad. Er werden namelijk al stuifmeelkorrels van de els en hazelaar in de lucht gemeten, dat is bijna een maand eerder dan normaal.

Door de hoge temperaturen is de natuur al in lentesfeer. Zodra de koude verdwenen is, ontwikkelen de katjes van de hazelaar verder en kunnen ze tot zo'n 12 cm lang worden. Nu zijn ze dus rijp en geven ze pollen aan de lucht af. Lokaal kan ook de hazelaar al bloeien. Op de pollen van berk, es en eik is het nog even wachten.

Marijke Hendrickx van het WIV verduidelijkt wel dat het om een lage concentratie gaat, een tiental korrels per kubieke meter lucht. De meeste mensen vertonen pas hooikoortssymptomen vanaf 80 korrels per kubieke meter lucht. Slechts een kleine minderheid van de patiënten met een boompollenallergie zal dus nu last van hooikoorts hebben. "Maar we kunnen wel al zeggen dat het pollenseizoen van start is gegaan."

Allergoloog Didier (UA) Ebo bevestigde vanochtend op Radio 1 dat er inderdaad al enkele pollen per kubieke meter zijn. “Dat is niet uitzonderlijk vroeger dan anders, maar het is theoretisch wel mogelijk dat mensen met een pollenallergie sneller last hebben, dan dat de griep zal toeslaan."