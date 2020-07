Epidemioloog Yves Van Laethem zelf in quarantaine:”Dochter van mijn partner testte positief” mvdb

22 juli 2020

20u01

Epidemioloog Yves Van Laethem, een begrip in Franstalig België als interfederaal woordvoerder op de persbriefings over de coronacijfers, zit zelf in quarantaine . Dat nieuws kwam vandaag naar buiten op het persmoment. De dochter van zijn partner blijkt positief te hebben getest op Covid-19, verduidelijkte hij aan RTL Info.



“Ik zit sinds gisteren (dinsdag,red.) preventief thuis in quarantaine. Ik heb afgelopen donderdagavond met mijn partner de verjaardag van haar dochter gevierd. De dochter onderging maandag een coronatest, die bleek positief”, aldus Van Laethem vanuit zijn tuin.

“Ze vertoont geen symptomen. We hebben met ons drie de avond samen doorgebracht. We hebben elkaar niet aangeraakt (... ), maar we zijn samen heen en weer gereden. We zijn familie en leven dus niet altijd op anderhalve meter van elkaar. Ik ben wat ze noemen een hoog risico, dus heb ik me vanmorgen laten testen. Ik hoop morgen het resultaat te weten”, vervolgt de epidemioloog. “Ongeacht het resultaat ga ik twee weken in zelfquarantaine. Als de eerste test negatief is, onderga ik een tweede in ongeveer tien dagen.”

“Mijn geval is een goed voorbeeld. Zelfs als je de maatregelen respecteert, in je bubbel blijft en omringd wordt door familieleden kan je besmet raken. We weten dat de voorzorgsmaatregelen niet honderd procent effectief zijn. Bij een familiemaaltijd draag je geen masker. We kunnen niet zoals in een kasteel aan een grote tafel op grote afstand dineren. Als je je ziek voelt, moet je eerlijk zijn en je uit het openbare leven terugtrekken om te voorkomen dat je anderen besmet”, zei de epidemioloog nog.