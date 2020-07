Epidemioloog Yves Van Laethem in quarantaine KVDS

22 juli 2020

11u12 0 Epidemioloog Yves Van Laethem zit in quarantaine nadat hij in contact kwam met iemand die positief testte voor het nieuwe coronavirus. Dat heeft zijn collega Boudewijn Catry gezegd op de coronabriefing van Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens Catry gebeuren de meeste infecties via sociale contacten en dat heeft ook zijn collega ondervonden. Van Laethem - die interfederaal woordvoerder is en altijd present tekent op de briefing over de coronacijfers - kwam in contact met een coronapatiënt en is daarom preventief thuis in quarantaine gegaan. “Hij heeft niet positief getest", aldus Catry. “Maar hij heeft zelf beslist om in quarantaine te gaan, zodat hij zeker geen anderen besmet. Dat is niet aangenaam, niet voor hemzelf en ook niet voor ons als collega’s. Maar het is beter even door de zure appel te bijten in plaats van mensen in je omgeving aan te steken.”

Catry dankte Van Laethem voor zijn “moedige beslissing”. Hij waarschuwde iedereen ook om op te letten als je met anderen afspreekt. “Zorg ervoor dat je altijd anderhalve meter afstand houdt en zorg voor een goede handhygiëne. Spreek buitenshuis af en niet binnenshuis. Blijf waakzaam, ook als u zich in een kring bevindt van mensen die u goed kent. Het virus is dichterbij dan u misschien denkt.”

Lees ook: OVERZICHT. Gemiddeld 184 nieuwe besmettingen per dag, opnieuw sterke stijging met 89 procent

Bekijk ook: Van Ranst over mogelijke tweede golf



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.