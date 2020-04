Epidemioloog waarschuwt voor nieuwe coronapiek: “We spelen met vuur” KVDS

13 april 2020

09u21 1090 Het mooie weer van de afgelopen dagen heeft heel wat mensen naar buiten gelokt en niet iedereen leek zich daarbij aan de coronamaatregelen te houden. Met nog meer mooie dagen in het verschiet waarschuwt epidemioloog Pierre Van Damme van de Antwerpse universiteit voor nonchalance. Want het is niet omdat de cijfers lijken te stabiliseren, dat de strijd gestreden is.



“Ik heb het gevoel dat de mensen denken dat ze onaantastbaar zijn”, aldus de professor bij VTM NIEUWS. “Wat helemaal niet zo is. Als we íéts kunnen leren uit deze epidemie, is het dat iedereen vatbaar is voor een corona-infectie en zelfs een hospitalisatie, ongeacht de leeftijd.”

Gevaar

Hij heeft dan ook een duidelijke waarschuwing. “Wat hier gebeurt, is de hele maatschappij in gevaar brengen. Een aantal mensen houdt zich niet aan de maatregelen, met als gevolg dat we vroeg of laat weer een stijgend aantal hospitalisaties zullen krijgen en opnames op intensieve zorgen. En het hele verhaal zal herbeginnen. We zullen dan net als sommige andere landen in een jojo-situatie terechtkomen. De maatregelen zullen dan verlengd moeten worden en zullen nog veel langer duren.”





Volgens Van Damme zullen we het effect van ons gedrag van vandaag over twee tot drie weken in de cijfers zien. “We waren nochtans goed bezig. Dat is het toppunt. Ik denk dat heel wat mensen wél hun best doen, maar iedereen moet mee. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je ouders, grootouders, kinderen en buren. Dat is de solidariteit die we vandaag nodig hebben. Het gaat om één jaar dat we een opoffering vragen. Het is echt broodnodig.”

Net als viroloog Marc Van Ranst vreest hij dat er anders misschien wel nog strengere maatregelen kunnen komen. “Dan zullen we mensen misschien huisarrest moeten geven en een avondklok instellen. Want dat is het enige dat dan nog effect zal hebben”, klinkt het nog.

Op de regionale zender ATV maakte Van Damme een soortgelijk punt. “Er zijn altijd mensen die zonder veiligheidsgordel met de auto rijden. Dat heeft een effect op henzelf. Maar in dit geval is dat anders. Als 20 procent van de Belgen niet doet wat van hen gevraagd wordt en de maatregelen niet volgt, betekent het dat 100 procent van de Belgen daar de gevolgen van zal dragen.”

