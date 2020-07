Epidemioloog Van Damme over toenemend aantal coronabesmettingen: “Deel van bevolking moet wakker geschud worden” HAA

22 juli 2020

20u35

Bron: VTM NIEUWS 0 Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt dag na dag opnieuw op in België. Waar is het verkeerd gelopen? Heeft de overheid kostbare tijd verloren door vorige week geen beslissingen te nemen in de Nationale Veiligheidsraad? Epidemioloog Pierre Van Damme liet in VTM Nieuws zijn licht schijnen over de stand van zaken rond Covid-19 in ons land.



“We zien het aantal besmettingen momenteel toenemen in de vrijetijdsomgeving en in de omgeving van gezinnen en families. Dat betekent dat de definitie van ‘bubbel’ niet goed is toegepast”, zegt Van Damme. Volgens de epidemioloog moeten we ons ook de vraag stellen of de bubbel van 15 personen niet te ruim is. Deze opflakkering is een signaal dat we “het aantal contacten en de frequentie van onze contacten” weer wat moeten gaan indijken, zegt hij.

Een nieuwe grafiek die VUB-professor Biostatistiek Kurt Barbé recent heeft uitgewerkt op basis van het aantal hospitalisaties schetst een angstwekkend beeld van wat er ons de komende weken en maanden mogelijk te wachten staat. We zouden ondertussen al aan een tweede golf begonnen zijn, en die zou nog erger worden dan de eerste.

Volgens Van Damme is het moeilijk te voorspellen of de tweede golf er anders gaat uitzien dan de vorige. “Maar ik hoop dat het niet die richting uitgaat, want dat zou echt dramatisch zijn.” Veel hangt echt af van het menselijk gedrag, benadrukt hij.

“We weten dat de aantallen nog ongeveer een tweetal weken gaan blijven toenemen, want dat zijn de blootstellingen (aan het virus, nvdr.) van het verleden. Daar kunnen we heel weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen, vanaf vandaag en bij wijze van spreken vanaf gisteren al, is zorgen dat er geen nieuwe blootstellingen zijn.”

Actieve bevolking

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus zal ook nog toenemen, waarschuwt Van Damme. Een groot deel van de nieuwe besmettingen wordt vastgesteld in de actieve bevolking, bij mensen tussen 18 tot 59 jaar. “Op zich is dat goed nieuws”, zegt de expert. “We gaan die personen niet meteen verwachten op de diensten intensieve zorg, maar wel in de ziekenhuizen en natuurlijk in de eerste lijn.”

Volgens Van Damme moeten we vooral vermijden dat die infecties nu overgedragen worden op oudere generaties, “want dan zitten we weer in een heel andere situatie”.

We hadden vorige week al veel harder op tafel kunnen kloppen. We gaan nu veel strenger moeten zijn Pierre Van Damme

Nationale Veiligheidsraad

Vorige week waren de cijfers al in stijgende lijn, en besliste de Nationale Veiligheidsraad om geen verdere versoepelingen goed te keuren, maar ook om geen verstrengingen af te kondigen. Hebben we een kostbare week tijd verloren? “Ik denk het wel”, zegt Van Damme. “We hadden al veel harder op tafel kunnen kloppen.”

De meeste burgers zijn mee en volgen de regels, maar een deel van de bevolking blijft dit nalaten, stelt de epidemioloog vast. “Die mensen moeten wakker geschud worden, want zij dragen een grote verantwoordelijkheid tegenover de rest van de bevolking.” Dat had een week geleden in de Veiligheidsraad kunnen gebeuren, zegt de expert. “Men heeft toen de verschillende maatregelen overlopen. Die zijn correct, maar worden niet door iedereen toegepast. We gaan nu veel strenger moeten zijn.”

