Epidemioloog Van Damme: “Moesten mensen zich aan de regels houden dan zouden we deze stijging niet zien” KT

14 juli 2020

De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 95,3 nieuwe Covid-19-besmettingen. Het aantal besmettingen stijgt nu al een paar dagen op rij. Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou dat te maken kunnen hebben met de houding van de mensen: "Moesten de mensen zich nu houden aan de maatregelen zoals die afgesproken zijn, dan zouden we dit niet mogen zien".

Van Damme is vooral benieuwd waar de nieuwe besmettingen vandaan komen. “Heeft dit te maken nu met de laatste golf van versoepelingen die op 1 juli gestart is? Met onze bubbel die vergroot is, met evenementen die meer volk toelaten en met het opstarten van zwembaden en wellnesscentra en dergelijke”, vertelt de professor.

Van Damme denkt dan ook dat nog meer versoepelen niet verstandig is: “De Nationale Veiligheidraad komt morgen bijeen, waarbij een aantal verdere versoepelingen op de agenda staan. Dan is de vraag natuurlijk: is dit het juiste moment om verder te versoepelen? Of zou het niet beter zijn dat we heel goed bekijken wat de oorzaak is van de huidige besmettingen, daarop proberen in te spelen en misschien de golf aan nieuwe versoepelingen verlaten?”