Epidemioloog Van Damme: "Misschien moet Brussel een aantal maatregelen treffen zoals Antwerpen"

Joris Malfroot

11 augustus 2020

11u17 5

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme gaan de cijfers in Brussel niet de goede richting uit. In tegenstelling tot in Antwerpen vertraagt de epidemie niet. "Het reproductiecijfer is in Antwerpen naar 1 aan het gaan, maar voor Brussel zitten we tussen de 1,2 en 1,3."

De kordate maatregelen hebben zich in Antwerpen direct vertaald in een afvlakking van de curve. Van Damme: “Dat is een teken dat de maatregelen wel degelijk effect hebben.” Een maatregel die volgens de epidemioloog ook in Brussel noodzakelijk is: “De vraag is of Brussel niet een aantal maatregelen moet treffen zoals Antwerpen. Op die manier kunnen we eventjes, heel kordaat, het blok zetten op die samenscholingen en ook hun curve laten afvlakken.”

“Hetzelfde geldt eigenlijk voor Oost-Vlaanderen, waar we ook een relatief hoog reproductiecijfer zien”, besluit de epidemioloog.