Epidemioloog Van Damme: "De winter zal voor uitdagingen zorgen"

11 september 2020

16u37 0 Volgens Pierre Van Damme zal de winter voor uitdagingen zorgen. Dat zegt epidemioloog aan onze redactie. Hij wijst er ook op dat we “extra inspanningen" zullen moeten leveren.



“We zullen tijdens de winter meer uitdagingen hebben, omdat we meer gaan binnen zitten”, aldus Van Damme. “De horeca is zich daarop al aan het voorbereiden. Ik denk dat dat zeer verstandig is. We laten meer evenementen toe ondertussen. Als we daar de basisprincipes blijven hanteren -niet alleen in de zalen, maar ook op weg ernaartoe en bij terugkeer- dan is er veel mogelijk. Het is belangrijk dat de organisatoren het serieus nemen en met hart en ziel de maatregelen blijven toepassen.”

Tot slot wijst Van Damme erop dat “we waakzaam moeten blijven”. “Het virus blijft zoeken naar vatbare mensen en naar mensen die het nog niet hebben doorgemaakt. Het zal niet vanzelf rusten. We zullen extra inspanningen moeten leveren.”

