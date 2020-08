Epidemioloog Van Damme: "Cijfers zijn niet ideaal voor de start van het nieuwe schooljaar" Charlotte De Backer

28 augustus 2020

12u38 0 Volgende week dinsdag is het zover, iedereen kan terug naar school. Het zal hoe dan ook een bijzondere 1 september worden. Het aantal besmettingen in ons land blijft dan wel dalen, het daalt niet genoeg. Virologen hadden liever veel lagere cijfers gehad om de scholen terug te openen. “Het is de realiteit, we gaan de scholen openen op een moment dat er nog heel wat besmettingen zijn in de samenleving en dat is een uitdaging”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme.



In de periode van 18 tot 24 augustus bedroeg het daggemiddelde nog 477,1 nieuwe infecties. Het gaat om een daling met 7 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. En dat is te weinig met oog op 1 september. Viroloog Steven Van Gucht zei eerder al dat het aantal besmettingen best rond de 100 zouden liggen voor de heropstart van het onderwijs. Ook epidemioloog Pierre Van Damme had liever lagere cijfers gezien. “Dat is om eerlijk te zijn niet de ideale situatie om dan grote massabijeenkomsten te hebben, zoals het opengaan van de scholen.”

Ook over de Belgen die nog terugkeren uit het buitenland maakt Van Damme zich zorgen. Uit cijfers blijkt dat 20 tot 30 procent van de besmettingen terug te leiden is tot een reis naar het buitenland. “Dus die mensen moeten zich absoluut houden aan de maatregelen. Het is heel belangrijk dat die mensen zich laten testen, zich houden aan de quarantaine en afstand houden met hun omstaanders”, benadrukt Van Damme.

