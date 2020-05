Epidemioloog Pierre Van Damme over massa volk op Grote Markt Dendermonde: “Als we dit vaker zien, zullen we mondmaskers moeten verplichten” HLA

24 mei 2020

20u03

Bron: VTM Nieuws 0 Er werden de afgelopen 24 uur 282 nieuwe besmettingen geregistreerd, tien procent daarvan werd vastgesteld in Sint-Truiden. “Het is heel belangrijk om in kaart te brengen vanwaar die opstoot komt”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme daarover in VTM Nieuws. De epidemioloog maakt zich bovendien zorgen over de bijeenkomst op de Grote Markt van Dendermonde: “Dat is niet wat we graag zien”.



Volgens viroloog Mark Van Ranst moeten de nieuwe cijfers uit Sint-Truiden niet meteen voor ongerustheid zorgen, en ook professor Van Damme van de Universiteit Antwerpen is het daarmee eens. Volgens Van Damme is het nu belangrijk om uit te zoeken hoe correct de cijfers zijn, om er nadien uit te leren. “Het contactopsporingsonderzoek zal daarbij heel belangrijk zijn”, legt Van Damme uit. “We weten dat we bij nieuwe clusters vooral moeten zoeken naar contact op het werk of contact tussen een aantal gezinnen. Dat zijn de twee belangrijkste plaatsen waar het virus nu circuleert.”

Volgens Van Damme is het te vroeg om te besluiten dat deze opstoot een gevolg is van de versoepeling van de maatregelen. “Dat gaan de volgende dagen en weken uitmaken, maar hopelijk blijven de cijfers wat ze zijn”, klinkt het. Dat er vandaag zo’n duizend man bijeenkwam op de Grote Markt in Dendermonde, baart de epidemioloog meer zorgen. “Dit is niet wat we graag zien. Dit is een vorm van samenscholing. Je voelt wel dat de mensen weten dat ze afstand moeten houden, maar dan had ik verwacht dat ze wel een mondmasker zouden dragen, als gulden middenweg”, aldus de epidemioloog. “Als we dit vaker gaan zien, bijvoorbeeld aan de kust, zullen we het dragen van een mondmasker moeten verplichten op straat en in grootwarenhuizen”, waarschuwt Van Damme.