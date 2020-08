Epidemioloog Pierre Van Damme over behoud van kleine sociale bubbel: “We kennen consequenties van de bubbel van 15” AW

20 augustus 2020

11u18

Bron: VTM NIEUWS 5 De Nationale Veiligheidsraad introduceert nieuwe coronamaatregelen. Grote versoepelingen worden zoals voorspeld niet doorgevoerd, maar kleine aanpassingen voor onder meer de evenementensector zijn wel van toepassing, “zonder dat dat een risico heeft op het aantal besmettingen”, voorspelt epidemioloog Pierre Van Damme.



Sleutelen aan de sociale bubbel zit er voorlopig niet in. Dat voorspelde epidemioloog Pierre Van Damme vanmorgen al. “Als je daaraan begint te sleutelen, geef je een signaal dat er weer meer kan. Dat gaat de verspreiding van het virus mogelijk in de hand werken.” Zo kom je al snel terecht in een jojo-situatie volgens Van Damme. “We weten wat de consequenties van een grote bubbel met 15 personen zijn geweest”, stelt hij bij VTM NIEUWS. Daarom is het volgens de epidemioloog beter om nog even vast te houden aan een beperkte sociale bubbel en die te koesteren.



“De maatregelen die we getroffen hebben, hebben effect gehad.” Het bewijs daarvan is volgens Van Damme het aantal ziekenhuisopnames dat niet parallel met het aantal nieuwe besmettingen stijgt. “Als het nodig is, helpen de maatregelen en kunnen we op die manier het virus een les leven.” Of het aantal ziekenhuisopnames niets te maken heeft met de jongere generatie die nu vooral besmet geraakt? “Als we wachten en niets ondernemen, gaan de infecties ook naar andere generaties. Dat willen we vermijden, dat we meer kwetsbare generaties blootstellen aan het virus."

Heropening van scholen

De focus van de Nationale Veiligheidsraad lag sowieso bij de heropening van de scholen op 1 september. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de minister, de scholen en de sector”, zegt Van Damme. Dus de scholen zullen hoe dan ook heropenen, al dalen de cijfers niet snel genoeg. “Dat de scholen opnieuw kunnen starten is een belangrijk perspectief voor de jongeren en hun ouders. Dat betekent dat we er ook alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat dit zonder al te veel risico verloopt.”



