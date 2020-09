Epidemioloog Pierre Van Damme: “Dit is gevolg van niet goed behandelde tweede golf” KVDS

15 september 2020

09u49 64 Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is de huidige opstoot in het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus “het gevolg van een niet goed behandelde tweede golf”. Dat heeft hij gezegd aan de redactie van HLN.



“Het virus laat zich niet doen”, klinkt het. “Het is nu in heel België aanwezig, waar dat in juli vooral in een paar grote steden was. Zo goed als elke Belg is uit vakantie teruggekomen en mede daardoor kan het virus zich nu in heel België verspreiden. Het zal niet vanzelf verdwijnen. Het zoekt elke opportuniteit om mensen die niet beschermd zijn te besmetten. Die kans mogen we het virus niet geven.”

Schooljaar

Volgens Van Damme zitten we weer in de sfeer van 1 juli, maar dan op 1 september. “Op 1 juli hadden we het gevoel dat het ergste achter ons lag, aan het begin van de vakantie. Dat we weer konden doen wat we wilden. We hebben gezien wat dat gegeven heeft eind juli en in augustus.”





“Nu is het 1 september, iedereen is terug van vakantie en het schooljaar herbegint. De mensen lijken vergeten te zijn dat ze rekening moeten houden met de coronamaatregelen”, gaat hij verder. “Binnen de kortste keren zien we wat we ook in juli hebben gemerkt. De cijfers stijgen, en zelfs hoger dan toen. En ik zie niet meteen dat mensen wakker worden geschud.”

Op dat vlak is hij hard voor het beleid. Volgens Van Damme is er een duidelijke boodschap nodig, van de eerste minister of de minister van Volksgezondheid. Zij zouden bijvoorbeeld het belang van de coronamaatregelen nog eens goed kunnen onderstrepen, klinkt het. “Dat missen we momenteel. Als we dit laten gebeuren, zitten we eind september met de gebakken peren”, zegt hij.

Van Damme drukt er ook nog eens op dat het belangrijk is om het aantal vaste contacten te beperken en de hygiënemaatregelen na te leven. “We zien echter dat niet iedereen zich aan de quarantaine houdt (na vakantie in risicogebied of risicocontacten, red.), dat er her en der nog samenscholingen zijn en dat de bubbel van vijf niet door iedereen gerespecteerd wordt. Dat zijn zaken die ervoor kunnen zorgen dat alles weer van voren af aan kan beginnen.”

Muurvast

Van Damme wordt in zijn visie bijgesprongen door viroloog Marc Van Ranst. “Net op een moment in de epidemie dat moeilijke beslissingen genomen zouden moeten worden, zitten beleidsmakers muurvast in de ‘we-zijn-het-beu’-modus en hun ‘we-moeten-leren-leven-met-het-virus’-boodschap”, schrijft hij op Twitter.

“Een lawine aan open brieven noemden de corona-maatregelen onnodig, overbodig en ‘erger dan de kwaal’. In de open brieven werden de experten afgemaakt. Een paar weken geleden werden de virologen uit het adviesorgaan gezet en vervangen door mensen die de maatregelen wél zouden versoepelen. Op dat moment kunnen de virologen enkel waarschuwen dat dit een gevaarlijke strategie is. Het netto resultaat: het draagvlak voor de corona-maatregelen is welbewust weggeveegd”, klinkt het. “En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog.”

Hij roept dan ook op tot actie. “Een epidemie die exponentieel groeit, een versoepelings-mindset bij beleidsmakers, adviesorgaan en bevolking én politici die afgeleid zijn door een regeringsvorming in slow motion vormen het recept voor een ramp. Hoog tijd voor actie, verdorie.”

