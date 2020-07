Epidemioloog Pierre Van Damme: “Bepaalde sectoren zullen moeten begrijpen dat ze misschien wel een jaar of anderhalf dicht zullen moeten” KVDS

17 juli 2020

13u54

Bron: VRT NWS 12 Epidemioloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen heeft in een speciale commissie in het Vlaams Parlement brandhout gemaakt van de coronacommunicatie naar de bevolking. Volgens Van Damme is er nood aan een duidelijke boodschap, ook als het om slecht nieuws gaat. Hij gaf het voorbeeld van de evenementensector. “Bepaalde sectoren zullen moeten begrijpen dat ze misschien wel een jaar dicht zullen moeten”, klonk het.



Van Damme pleitte in de coronacommissie voor het aanstellen van een ‘Covid-19-commissaris’. Die zou klaar en duidelijk moeten communiceren, ook bij slecht nieuws. “Bepaalde sectoren zullen moeten begrijpen dat ze misschien wel een jaar dicht zullen moeten”, zei hij. “Dat durven we niet te zeggen. Het is heel duidelijk dat bepaalde eventsectoren een jaar of anderhalf jaar hun werk niet zullen kunnen doen. Dat is keihard, maar eigenlijk moeten ze dat weten van in het begin. Deze sectoren zullen ondersteund moeten worden.”

De epidemioloog had het in het parlement ook over de situatie in de woonzorgcentra. Die zou vandaag nog erger zijn dan bij de uitbraak van de epidemie. “We zijn niet voorbereid op een tweede golf en dat is nog verontrustender”, klonk het.





Volgens Van Damme is met de negende stijging van de dagcijfers op rij die tweede golf intussen al begonnen.

Bekijk ook:



