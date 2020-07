Epidemioloog Boudewijn Catry waarschuwt: “Het virus verspreidt zich weer onder de hele bevolking” KVDS

23 juli 2020

12u09

Bron: VRT NWS 0 Volgens epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano is er in ons land geen sprake meer van lokale uitbraken. “Het virus verspreidt zich weer onder de algemene bevolking”, zegt hij aan VRT NWS. Hij herhaalt met aandrang zijn oproep om de coronamaatregelen te respecteren.



“Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat niemand nog op zijn lauweren mag rusten”, klinkt het bij de plaatsvervanger van Steven Van Gucht. “Op dit moment zijn de woonzorgcentra nog relatief gespaard: daar is nog geen opmerkelijke stijging. We zien dat al wel bij de ziekenhuisopnames en tot onze grote ontsteltenis ook bij de intensieve zorgeenheden. Het is alle hens aan dek nu om dat zo snel mogelijk te doen keren.”

Volgens Catry zal contactopsporing ook niet volstaan om het virus te counteren.