Epidemioloog Boudewijn Catry: “Situatie is zorgwekkend, maar we kunnen het tij nog keren”

29 juli 2020

11u53 0 Epidemioloog Boudewijn Catry vertelt vandaag tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum dat de “huidige situatie zorgwekkend is, maar we het tij nog kunnen keren”. Hij benadrukte het belang van de nieuwe maatregelen die vanaf vandaag ingaan, vooral de regels rond de verkleinde bubbel . “Hoe minder contacten, hoe sneller de curve naar beneden gaat en hoe vlugger we uit deze lastige situatie komen”, aldus Catry.



“De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is op dit moment niet goed. Die curves moeten zo snel mogelijk weer naar beneden. Hoe vlugger we daarin slagen, hoe vlugger we allemaal de draad weer kunnen opnemen en een situatie zoals in maart kunnen vermijden”, zegt viroloog Boudewijn Catry van het Crisiscentrum over de nieuwste cijfers.

“Zoek geen achterpoortjes”

Volgens het Crisiscentrum is de huidige situatie zorgwekkend, en zou niets doen ervoor zorgen dat de situatie op korte termijn uit de hand zou lopen.

“Het beperken van onze sociale contacten is op dit moment de meest efficiënte manier om de opflakkering van dit virus de kop in te drukken. Die contacten speelden immers een belangrijke rol in de vermenigvuldiging van het aantal besmettingen de voorbije weken”, klinkt het. “We kunnen het tij nog keren. Om die reden vragen we u ook om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te kunnen omzeilen.”

Bubbel

Zo is er de verkleinde bubbel van vijf, die vanaf vandaag geldt. “Vanaf vandaag mag elk huishouden steeds vijf dezelfde personen ontmoeten. Het gaat om een wederzijds engagement, u kan slechts deel uitmaken van één sociale bubbel. Met deze bubbel kan u thuis afspreken of op een publieke plaats”, aldus Yves Stevens van het Crisiscentrum. Het respecteren van de zes gouden regels - waaronder afstand bewaren - is bij die bubbel aangeraden, maar niet verplicht.

En hoe zit het dan met die tien ‘extra’ personen? “Daar kan u mee afspreken. Het kan gaan om een wandeling of fietstocht, wat niet kan is afspreken met deze personen op café of een barbecue organiseren. Waarom niet? Dan kan de afstand niet gegarandeerd worden.”

Maatregelen

Het Crisiscentrum benadrukt dat het belangrijk blijft om alle regels te volgen. “Uw contacten verminderen vervangt in geen geval de bestaande goede gewoonten. Blijf dus nog steeds 1,5 meter afstand houden van uw medemens, en draag een mondmasker op drukke plaatsen of waar dat verplicht is. Blijf ook onmiddellijk thuis als u ziek bent of symptomen hebt die op een Covid-19-infectie zouden kunnen wijzen.”

Op de vraag of een avondklok, zoals die wordt ingevoerd in de provincie Antwerpen, ook naar andere gemeenten kan worden uitgebreid, antwoordt collega-woordvoerder Yves Stevens dat dat tot de mogelijkheden behoort, hoewel zo’n drastische maatregel voorlopig niet nodig lijkt te zijn.

“Er kunnen naast de federale maatregelen inderdaad ook lokale maatregelen worden genomen, zoals verschillende gemeenten al gedaan hebben. Een avondklok is een van die opties. Momenteel is dat nog niet aan de orde in andere steden of gemeenten.”

