Epidemioloog Boudewijn Catry: “Dit is een virus dat heel onverwachts ons allemaal overvalt” HAA

24 juli 2020

20u34

Bron: VTM NIEUWS 0 Coronavirus Het recente overlijden van een 3-jarig meisje aan het nieuwe coronavirus in ons land is zeer uitzonderlijk. Maar het bewijst tegelijk dat niemand veilig is voor Covid-19. “Het is een virus dat heel onverwachts ons allemaal overvalt”, zei epidemioloog Boudewijn Catry vrijdagavond in VTM Nieuws.



Catry maakte eerder op de dag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum het nieuws bekend dat een kind van amper drie jaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. “Dat is zeer triestig nieuws”, reageerde de interfederaal woordvoerder, zelf vader van drie dochters, bij VTM Nieuws.

Hij wijst erop dat het uitzonderlijk is dat zo’n jonge kinderen aan het nieuwe coronavirus sterven. En hij benadrukt dat het slachtoffertje verschillende onderliggende aandoeningen had. “Ouders van jonge kinderen moeten niet ongerust zijn”, klinkt het. Tegelijk beaamt de epidemioloog dat niemand veilig is voor Covid-19.



“Dit is een virus dat heel onverwachts ons allemaal overvalt.” Ook de heropflakkering deze zomer komt onverwacht. “We staan allemaal voor voldongen feiten en moeten nu samen de krachten bundelen.” Zeker is wel dat we momenteel cruciale dagen beleven. “De stijging die we nu meemaken is zeer onrustwekkend.”

Alle acties die kunnen bijdragen tot een vermindering van het aantal nieuwe besmettingen moeten dan ook worden overwogen, zegt Catry over de oproep van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) om de sociale bubbel van 15 personen vrijwillig fors te verkleinen. Het stemt de wetenschapper ook tevreden dat tal van gemeenten een mondmaskerplicht invoeren.

Maar zou er niet beter een algemene mondmaskerplicht komen, om verwarring te vermijden? “Naar mijn aanvoelen zal de sociale druk de volgende dagen en weken zo groot worden dat de andere overheden zullen volgen”, verwacht Catry. Een algemene mondmaskerplicht is duidelijk en het neemt de ongerustheid weg bij kwetsbare mensen, klinkt het.

