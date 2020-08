Exclusief voor abonnees

Epidemioloog Anne-Mieke Vandamme: “Kan je van lockdown naar lockdown gaan? Dat kan, als de samenleving dat wil dragen”

Stavros Kelepouris

05 augustus 2020

Bron: De Morgen

De tweede golf van het coronavirus is niet de laatste, voorspelt viroloog en epidemioloog Anne-Mieke Vandamme. Ze waarschuwt dat steeds minder mensen de maatregelen zullen volgen, als die niet beter uitgelegd worden. “Met welk doel nemen we maatregelen? En wie draagt de kost? Dat is nu lang niet voor iedereen duidelijk.”