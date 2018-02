Enveloppe met wit poeder onderschept aan Roemeense ambassade in Brussel: "geen antrax" FT & DCFS

09 februari 2018

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 12 Hulpdiensten zijn deze middag massaal afgezakt naar de Regentlaan in Brussel nadat een verdacht pakket met wit poeder werd onderschept ter hoogte van huisnummer 48.

Een deel van de grote boulevard werd afgesloten voor het verkeer. De brief werd rond 16 uur deze middag ontdekt in een lokaal van een financieel departement van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Vier personen zouden in contact gekomen zijn met de enveloppe waarin het poeder zat, maar vertonen geen symptomen die wijzen op een mogelijke anthraxvergiftiging. Ze werden wel in quarantaine geplaatst.

"Volgens de eerste conclusie van de civiele bescherming was het poeder niet radioactief, maar onderzoek in het lab moet uitsluitsel geven", klinkt het bij de Brusselse brandweer. In het gebouw is ook de Roemeense ambassade gevestigd. Daar stonden deze namiddag een aantal huwelijken op het programma. Die liepen vertraging op. De Regentlaan is ook de straat waar de Verenigde Staten hun ambassade hebben, net als het consulaat van Frankrijk.

Uit een analyse is vanavond gebleken dat de envelop geen antrax bevatte, deelt de lokale politie mee.