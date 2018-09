Envelop met wit poeder in Zaventems bedrijf, 4 personen in quarantaine Redactie

06 september 2018

13u28

Bron: Belga 7 In Zaventem is vanochtend een envelop met wit poeder aangekomen bij een leasingbedrijf. 280 personen moesten uit het bedrijf geëvacueerd worden en vier van hen werden een tijdlang in quarantaine gehouden. De evacuatie is intussen afgelopen en de Civiele Bescherming komt ter plaatse om de envelop op te halen en te onderzoeken.

De brief kwam deze voormiddag aan bij het bedrijf Arval, een leasingmaatschappij die in het industriepark aan de Ikaroslaan in Zaventem gevestigd is. Toen bleek dat de de brief een verdacht wit poeder bevatte, werden meteen de hulpdiensten verwittigd.

Die evacueerden de 280 personeelsleden van het bedrijf en hielden de vier personen die in aanraking gekomen waren met de brief, in quarantaine. Die vier mensen werden ook medisch onderzocht, maar bleken in goede gezondheid. Na enige tijd werd de evacuatie dan ook opgeheven. Enkel het lokaal waar de brief ligt, blijft nog afgesloten. De Civiele Bescherming is opgeroepen om de envelop op te halen en zal het witte poeder nadien ook onderzoeken.