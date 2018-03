Envelop met verdachte inhoud en geur aangetroffen in Leuvens gerechtsgebouw HR

06 maart 2018

18u33

Bron: Belga 7 In het Leuvense gerechtsgebouw is dinsdagnamiddag een envelop met een verdachte inhoud aangetroffen. Wat de juiste inhoud was, is nog niet duidelijk. De envelop is overgebracht naar een laboratorium voor verder onderzoek.

De envelop was in de late namiddag aangetroffen in het gerechtsgebouw. Omdat onduidelijk was wie de afzender was en wat de envelop bevatte en omdat de inhoud een verdachte geur verspreidde, werd het zekere voor het onzekere genomen. Politie, brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse om de envelop in veilige omstandigheden te openen en te onderzoeken. Die bleek uiteindelijk geen gevaarlijke producten te bevatten en werd vervolgens meegenomen voor verder onderzoek.