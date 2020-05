Enquête: zes verpleegkundigen op de tien dreigen uitgeput te geraken IB

02 mei 2020

01u51

Bron: Belga 0 Meer dan zes op de tien verplegers en verpleegsters dreigen uitgeput te geraken. Dat zegt SIZ Nursing, een Franstalige vereniging van verpleegkundigen op spoeddiensten, op basis van een enquête.

Zeven op de tien respondenten van die bevraging zeggen dat de werkdruk door de coronavirusepidemie is toegenomen. Zes op de tien zeggen dat er op zijn of haar dienst onvoldoende geschikt materiaal is om tegen het coronavirus te strijden.

In de rusthuizen loopt dat aantal zelfs op tot 66% en tot 71% in de revalidatiecentra, 74% in de psychiatrische diensten en 81% bij de thuisverpleging.