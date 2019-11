Enorme verschillen in inschrijving­staks tussen gewesten KVE

08 november 2019

08u03

Bron: Belga 0 In onze gewesten gelden heel andere criteria voor het bepalen van de inschrijvingstaks of BIV van een wagen. Uit de test die de VRT-redactie deed blijkt dat je voor een milieuvriendelijke hybride gezinswagen in het Brussels Gewest maar liefst 4.957 euro BIV betaalt en voor diezelfde wagen in Vlaanderen 0 euro.

Als je een nieuwe of tweedehandse wagen in het verkeer wil brengen moet je eenmalig de belasting op inverkeerstelling, de BIV, betalen. Autofiscaliteit is al langer een gewestelijke bevoegdheid en niet overal worden dezelfde criteria gehanteerd voor het berekenen van die BIV.

In Vlaanderen zijn enkele milieukenmerken doorslaggevend, zoals de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof. Maar ook het brandstoftype, de euronorm en leeftijd van je wagen bepalen mee de BIV. Maar in het Brussels en Waals Gewest wordt de BIV nog steeds bepaald aan de hand van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale pk's.

In Vlaanderen wil men vooral de vervuilende wagens doen betalen. In Brussel en Wallonië zijn het nog steeds de wagens met een groot motorvermogen die het moeten ontgelden. Sven Gatz (Open Vld), Brussels minister van Financiën, geeft toe dat er nood is aan een grondige hervorming van de huidige verkeersfiscaliteit in zijn gewest.

Febiac, federatie van de auto-industrie in België, is zich bewust van de grote verschillen. "Het signaal naar de burger moet hetzelfde zijn: kies een milieuvriendelijk voertuig, dan betaal je er minder voor", zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac.