Enorme rookpluim kilometers ver zichtbaar: zware brand bij recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren

Marco Mariotti

29 juli 2018

19u23

Bron: Eigen berichtgeving

0

Er heerst momenteel een zware brand bij recyclagebedrijf Bongaerts in Houthalen-Helchteren. De rookpluim is enorm en kilometers ver zichtbaar. Door de windstoten waait de pluim tot in Peer.