Enorme rookpluim boven Brussel door brand in wafelfabriek: "Rook is mogelijk giftig"

Bron: Eigen berichtgeving 15 Mark Baert In een wafelfabriek in Vorst is brand uitgebroken. "De brand veroorzaakt een dikke rookpluim die mogelijk giftig is", zegt Marc-Jean Ghyssels (PS), burgemeester van Vorst . Omwonenden krijgen de raad ramen en deuren te sluiten. Een school en enkele bedrijven zijn geëvacueerd. V oorlopig is de gemeentelijke fase van het rampenplan niet in werking gesteld.

Het vuur in de fabriek in de Lusambostraat werd rond 12.45 uur opgemerkt en de brandweer rukte meteen uit met verschillende ploegen. "De rook wordt door de wind in de richting van Sint-Gillis gedreven", zegt Marc-Jean Ghyssels (PS), burgemeester van Vorst. De schade aan de fabriek is enorm. "Het gebouw is volledig verloren", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Die bestrrijdt het vuur momenteel met een vijftigtal brandweerlui. "Er zijn geen slachtoffers. De fabriek was al geëvacueerd voordat de brandweer arriveerde."

De politie Brussel Zuid heeft verschillende patrouilles ter plaatse gestuurd en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Een tweehonderdtal leerlingen uit een naburige school en werknemers van vlakbij gelegen bedrijven zijn geëvacueerd.

Gros incendie dans le zoning industriel de Forest-Drogenbos #Bruxelles #incendie pic.twitter.com/er4MmT6l2U François Tondeur(@ FrTondeur) link

Gigantische rookpluim van de brand in Vorst gezien vanuit de zuidertoren #incendie #inferno #forest #brussel pic.twitter.com/lCcddKwq7Y махiм vdб(@ twittusmaximus) link

Nouvel incendie à Drogenbos ? pic.twitter.com/5cS4N6W43G Francois Tomas(@ F_Tweeting) link

