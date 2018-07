Enorme regenboog siert Antwerpse skyline tijdens Antwerp Pride RPM

Bron: Belga 0 Van 9 tot 12 augustus vindt in Antwerpen de elfde editie van het holebi- en transgenderfestival Antwerp Pride plaats, dit jaar rond het thema "identiteit". Onder meer Songfestivalwinnares Netta, Kate Ryan en de Queen-coverband Mercury Rising komen optreden, maar de visuele blikvanger wordt allicht de laserinstallatie "Global Rainbow" van de Amerikaanse kunstenares Yvette Mattern. Twee avonden lang zal een enorme regenboog de lucht boven de Scheldekaaien sieren, van het Steen tot het Zuid.

Het hoofdevenement van Antwerp Pride blijft intussen wel de Pride Parade op zaterdag, wanneer opnieuw tientallen organisaties in stoet langs de Scheldekaaien zullen trekken.

Barok

"Aangezien het dit jaar barokjaar is in Antwerpen, vragen we aan de deelnemers om hun praalwagens en outfits zo barok mogelijk te maken, dat past zeker en vast bij ons evenement", zegt organisator Bart Abeel.

Antwerp Pride gaat op donderdag 9 augustus van start met de Midsummer Party op de Draakplaats. Vrijdag staat er een symposium op het programma, met in dit verkiezingsjaar een lijsttrekkersdebat rond het thema "identiteit in een lokaal diversiteitsbeleid".

High Heel Race

Op de Meir vindt er intussen een High Heel Race plaats en op het Theaterplein worden voor het eerst de Pride Games georganiseerd - een ludieke wedstrijd in teamverband waaraan iedereen mag deelnemen. Zaterdag is er na de Pride Parade het Love United Festival met dj's op het Steenplein en aansluitend de Pride Night op verschillende locaties, met onder meer Songfestivalwinnares Netta die optreedt in De Shop op het Eilandje. Zondag is er nog het Closing Festival, opnieuw op het Steenplein, met onder meer Kate Ryan, Sofie, Coco Jr. en Mercury Rising.