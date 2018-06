Enorme ravage: Porsche rijdt vitrine babyspeciaalzaak aan diggelen Sander Bral

23 juni 2018

14u36

Bron: Eigen berichtgeving

Om een nog onbekende reden is een bestuurder van een Porsche deze middag in de vitrine van een babyspeciaalzaak gereden op de Bredabaan in het Antwerpse Brasschaat. Er vielen geen gewonden maar de schade aan de winkel is groot. Volgens getuigen was de bestuurder in dronken toestand maar dat werd nog niet officieel bevestigd.

De vitrine liep zware schade op, ook binnen in de winkel liggen veel glasscherven. Heel wat kleding raakte beschadigd, de eigenares was na het ongeval zwaar aangeslagen.