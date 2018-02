Enorme ravage: Porsche boort zich in brughuisje in Mechelen Wannes Vansina

25 februari 2018

10u31

Bron: Eigen berichtgeving, belga 174 In Battel (Mechelen) is op de Battelsesteenweg afgelopen nacht heel wat schade ontstaan na een ongeval met een Porsche, die in een brughuisje is terechtgekomen. De brug over het kanaal Leuven-Dijle is volgens de lokale politie momenteel onbedienbaar, wat de scheepvaart verhindert.

Het ongeval vond na middernacht plaats. De bestuurster (29) raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Haar passagier, een man van 36, kwam er ongeschonden vanaf.



Het brughuisje is zwaar beschadigd, met inbegrip van de technische installaties, nodig voor de bediening van de Battelbrug. De brug valt voorlopig niet meer te bedienen. De Battelbrug is wel open voor alle verkeer, enkel het scheepvaartverkeer is onderbroken. Het zal volgens Waterwegen en Zeekanaal enkele dagen duren voor het scheepvaartverkeer opnieuw op gang komt.

"Schade is aanzienlijk"

"De scheepvaart is gestremd en dat zal voorlopig zo blijven tot we een oplossing vinden voor de ravage. De elektriciteit is om veiligheidsredenen uitgeschakeld", zegt Kevin Polfliet van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. Het kanaal is relatief klein, al benadrukt Polfliet dat er toch een aantal bedrijven goederen laden of lossen langs de waterweg. Schepen tot circa 1.350 ton kunnen de waterweg gebruiken en er is volgens Polfliet ook containervaart.

"De schade is aanzienlijk. Een concrete timing voor de herstellingswerken kunnen we nog niet geven. Morgen komt een aannemer langs om te kijken wat er moet gebeuren. Een piste die we kunnen bekijken is, als we de elektriciteit opnieuw kunnen inschakelen, om de brug op afstand te bedienen", aldus Polfliet nog.

Of overdreven snelheid eventueel een rol speelde, zal het onderzoek moeten uitwijzen, zegt de politie.