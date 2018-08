Enorme ravage na crash brandweerwagen in Blankenberge: minstens 9 voertuigen zwaar beschadigd Mathias Mariën

05 augustus 2018

15u13

Bron: eigen berichtgeving 0 De A. Ruzettelaan in Blankenberge is momenteel volledig versperd na een zwaar ongeval met een pompwagen van de brandweer. De wagen ging aan het slingeren en beschadigde minstens negen voertuigen. De ravage is enorm. Twee brandweermannen raakten gewond.

Het ongeval gebeurde even na 14 uur. De pompwagen was op weg naar een brand in Knokke, toen het fout liep. De pompwagen ging aan het slingeren en ramde een hele rij geparkeerde wagens. Er zijn minstens negen voertuigen zwaar beschadigd. Het zal nog ruime tijd duren vooraleer de baan terug vrij is.

