Enorme ravage: man kritiek nadat hij keuken van woning binnenreed Jeffrey Dujardin

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 JD De bestuurder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ongeval zaterdagnacht rond 1.30 uur is een wagen ingereden op een geparkeerde wagen vooraleer hij binnenreed in een huis op de Koningin Astridlaan in Bottelare (Merelbeke). De schade was groot. De bestuurder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De man is via twee voortuinen zonder remmen gebotst tegen een geparkeerde wagen en erna tot stilstand gekomen in de keuken van het huis ernaast. "De bestuurder werd kritiek weggebracht naar het UZ Gent, zondagochtend was hij nog altijd in levensgevaar." aldus de woordvoerder van de politie Rhode-Schelde, Yves Asselman.

De bewoners van beide huizen zijn er met de schrik vanaf gekomen. “We kwam beneden en zagen één grote stofwolk, onze keuken is helemaal verwoest.” De bestuurder leek gedesoriënteerd volgens getuigen. “Het eerste dat hij deed na het ongeval was zijn gsm nemen en iets sturen. Hij zei dat hij ineens iets op de baan zag –de bloembak die op de rijbaan staat om de snelheid te beperken- waardoor hij moest uitwijken. Hij zei daarnaast ook dat hij zijn bocht gemist had. Dit is nochtans een rechte baan.”