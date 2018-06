Enorme ontgoocheling voor Matteo (5): autistische jongen mag niet mee op schooluitstap naar Bellewaerde Alexander Haezebrouck

06 juni 2018

17u47 0 Een vijfjarige jongen uit Madonna bij Langemark in West-Vlaanderen mag volgende week dinsdag niet mee op schooluitstap naar Bellewaerde omdat hij autistisch is. Dat zegt zijn mama Aurélie Vandewalle. "Zijn laatste weken in die school kan hij nu niet vrolijk afsluiten", zegt ze.

"Enkele weken geleden kwam de directrice al eens naar mij met de vraag of Matteo wel mee zou gaan op de schooluitstap", vertelt mama Aurélie Vandewalle uit Madonna. "Toen had ik gezegd dat dat niet meteen hoefde als ze vreesden dat hij voor te veel druk zou zorgen." Matteo lijdt aan ASS, een lichte vorm van autisme. "Daardoor is hij inderdaad een beetje drukker dan andere kinderen. Volgend jaar gaat hij naar het bijzonder onderwijs."

Aurélie vroeg nadien aan de juf waar de schooluitstap naar toe ging. "Toen bleek dat dat Bellewaerde was, veranderde dat alles voor mij. We hebben daar met ons gezin een abonnement en gaan er vaak naar toe. Matteo kent het park ook door en door. Hij zou door het drukke park niet meteen extra geprikkeld worden. Bovendien heb ik zelf nog voorgesteld via een brief om zelf mee te gaan als extra begeleidster.”

Gisteren kreeg mama Aurélie te horen dat de school, BS Ter Berken in Langemark, bij haar standpunt blijft. “Matteo kwam thuis met een nota in zijn agenda. Daarin stond dat als hij moeilijk zou doen, ze niet genoeg begeleiding kunnen voorzien. Dat begrijp ik al helemaal niet, zeker niet omdat ik zelf zou kunnen meegaan. Hun antwoord daarop is dat dan alle ouders zouden willen meegaan.”

Voor Aurélie is dit een enorme ontgoocheling. “In de klas zijn ze deze week de hele tijd bezig over wat ze volgende week dinsdag allemaal gaan doen, alleen mag mijn zoontje niet mee.”