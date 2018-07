Enorme hooibrand in Noorderkempen wellicht aangestoken Sander Bral - Video Marc De Roeck

08 juli 2018

09u38 0 In Brecht in het noorden van Antwerpen is vannacht een stapel hooi van zevenhonderd kubieke meter afgebrand. Het ging om een stapel gemaaid gras op een open vlakte in een bos aan de Abdijlaan. Er zijn aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel zit.

Rond half twee vannacht kwamen er bij verschillende brandweerkorpsen meldingen binnen over brandgeur en rookontwikkeling rondom Brecht. De brandweer kon het vuur niet meteen vinden en zocht naast Brecht onder andere in Schilde en Zoersel. Uiteindelijk werd de berg brandend hooi gevonden in het bos. De brandweerteams van verschillende posten hadden vijf uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Ook haalde de brandweer er een bulldozer bij om het brandend hooi uit elkaar te halen.