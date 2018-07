Enorm drukke en lange avondspits voorspeld op vrijdag door mooi weer, voetbal en vakantie kg

05 juli 2018

11u04

Bron: Belga 0 Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht vrijdagavond een zeer drukke avondspits door een samenloop van gebeurtenissen. Vallen namelijk samen: de start van het bouwverlof, de vakantie in Zuid-Nederland, het mooie weer én de WK-kwartfinale waarin de Rode Duivels het opnemen tegen Brazilië. De avondspits zal ook extra vroeg op gang komen, waarschuwt VAB.

VAB voorspelde eerder al dat dit weekend één van de drukste vertrekweekends van de Belgen is, doordat het bouwverlof begint in een groot deel van het land. In combinatie met de start van de vakantie in Zuid-Nederland, waardoor een hoop Nederlanders meteen na hun vertrek al door ons land rijden, zorgt dat al voor extra drukte op onze wegen.

Maar met het mooie weer dat voorspeld wordt, waardoor vele mensen zich ook zullen verplaatsen richting kust, én de wedstrijd van de Rode Duivels vrijdagavond, verwacht VAB een zeer zware avondspits. Vooral rond Antwerpen en Brussel, en op de wegen richting kust en Ardennen wordt er hinder verwacht.



Bovendien zal de drukte op de weg al vroeg op de dag merkbaar zijn. Veel vakantiegangers vertrekken 's middags al naar hun bestemming en ook de WK-kwartfinale om 20 uur lokt automobilisten iets vroeger dan normaal de baan op. "Aan de start van een vakantie zien we steeds vaker dat de verkeersdrukte al op vrijdagmiddag begint, doordat vele mensen vrijdags vroeger stoppen met werken. De avondspits zal ook langer aanhouden dan normaal", bevestigt VAB.

Rode Duivels zorgen voor meer verkeer

De afgelopen wedstrijden van de Rode Duivels was al duidelijk dat ook mensen zich ook met de auto verplaatsen om samen naar de wedstrijd te gaan kijken. Vlak voor een wedstrijd én nadien is er op de VAB-Alarmcentrale telkens een stijging van 40 tot 55 procent in het aantal oproepen op te merken, ten opzichte van een gemiddelde dag. Tijdens een wedstrijd valt het autoverkeer dan weer stil en is het telkens opvallend rustig op de VAB-Alarmcentrale.

Gezien de sowieso al drukke avondspits die vrijdag verwacht wordt, raadt VAB voetballiefhebbers aan om de auto aan de kant te laten staan en voor een alternatief te kiezen.