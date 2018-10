Enna ontsnapte op nippertje aan instortende stelling in Antwerpen: “Veel geluk gehad” Jolien Lelièvre

26 oktober 2018

21u08

Bron: VTM Nieuws 0 Er doken vandaag nieuwe beelden op van de stelling die is ingestort in Antwerpen. Enna Karaica was op weg naar de Universiteit van Antwerpen toen de stelling instortte, net op het moment dat ze voorbij fietste. Als bij wonder bleef ze ongedeerd.

Net zoals andere passanten is Karaica nog is shock. “’s Nachts herbeleef ik het wel, maar ik besef ook dat ik veel geluk heb gehad”, zegt Karaica. “Het is echt goed dat ik ben doorgereden.”

Maar Karaica beseft ook dat niet iedereen evenveel geluk heeft gehad. “Ik vind het vooral erg dat iemand is overleden daardoor. Dat is echt wel onvoorstelbaar”, zegt ze nog.

Bekijk hieronder hoe de stelling het begeeft en voorbijgangers ternauwernood kunnen ontsnappen.

Meer over Karaica