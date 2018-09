Enkele woningen even geëvacueerd na gaslek in Laarne

Didier Verbaere

17 september 2018

14u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 Het gemeentelijk rampenplan in Laarne is deze voormiddag een tijdlang van kracht geweest na een gaslek. Zeven bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten.

Het lek ontstond omstreeks tien uur tijdens wegen- en rioleringswerken op de Lange Meire. Een gasleiding werd omstreeks 10 uur gebroken, waardoor een aanzienlijke stroom gas ontsnapte. De hulpdiensten stelden een perimeter van enkele honderden meters in.

Zeven bewoners uit de omliggende woningen werden preventief geëvacueerd. Zij zijn inmiddels naar hun woning mogen terugkeren. Verschillende ploegen van Eandis zijn ter plaatse om de druk in de leiding gecontroleerd te verlagen. Toen dit achter de rug was, is Eandis begonnen met de herstellingswerken. Verwacht wordt dat dit nog enkele uren kan duren.