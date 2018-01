Enkele koeriers van Deliveroo bezetten nog altijd gebouw in Elsene, vakbond voert zaterdag actie in Brussel SVM

25 januari 2018

17u15

Bron: Belga 0 Een viertal koeriers van maaltijdbezorger Deliveroo bezet nog steeds het kantoorgebouw van Deliveroo in Elsene. Dat zegt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB. Zaterdag zullen de bonden in Brussel opnieuw actievoeren tegen de verplichte overstap van de koeriers naar een zelfstandigenstatuut.

Een twintigtal koeriers besliste gisteravond om het gebouw te bezetten. BTB heeft ondertussen de kwestie besproken met het kabinet van minister van Werk en Economie Kris Peeters, dat een gecoördineerd onderzoek liet voeren naar de contracten van de koeriers.

Steyaert verwacht niet dat de problematiek opgelost zal zijn tegen eind volgende week, wanneer de koeriers verplicht moeten overstappen naar een zelfstandigenstatuut. "Daarom gaan we ook nu zaterdag opnieuw actievoeren in Brussel en de restaurants vragen om de app uit te schakelen. Ondertussen breidt de actie uit en hebben we ook een onderzoek gevraagd naar Uber Eats. Wij eisen voor de koeriers een juist contract, veiligheid en goed sociaal overleg."

Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers van Deliveroo als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald. Eind vorig jaar brak het conflict uit en er werd al op verschillende zaterdagen actie gevoerd.