Enkele honderden reizen geboekt bij Thomas Cook kunnen tóch plaatsvinden Claimcentrum van Garantiefonds Reizen klaar voor actie ADN

17 oktober 2019

12u06

Bron: Belga 0 Enkele honderden, mogelijk een duizendtal, reizen die werden geboekt bij Thomas Cook of Neckermann in België, zullen de komende maanden dan toch kunnen plaatsvinden. Het gaat onder meer om cruisereizen, zo werd vandaag vernomen bij het Garantiefonds Reizen. De betrokken reizigers worden gecontacteerd.

Volgens Mark De Vriendt, de directeur van het Garantiefonds Reizen, kunnen reizen plaatsvinden waarvan intussen is gebleken dat de leveranciers betaald werden.

Niet de typische pakketreizen

Het gaat niét om de typische pakketreizen die rechtstreeks vanuit brochures werden geboekt, benadrukt De Vriendt, maar wel om bijvoorbeeld cruisereizen. "Ook vliegtickets geboekt bij reguliere luchtvaartmaatschappijen en door hen uitgeschreven, zijn bruikbaar" (als de reiziger ze betaald heeft), klinkt het nog. Aan wie twijfelt, raadt het Garantiefonds Reizen aan contact op te nemen met het reisbureau.

Het faillissement van Thomas Cook in België trof naar schatting meer dan 70.000 mensen die op reis waren of een reis hadden geboekt met de touroperator. Wie zijn reis in het water zag vallen, kan nog altijd een schadedossier indienen via de website van het Garantiefonds Reizen.

Eerste uitbetalingen binnen enkele weken

Het claimcentrum van het Garantiefonds, dat de komende maanden de vele schadedossiers van gedupeerde Thomas Cook-klanten zal behandelen, kan nagenoeg van start gaan. “De computers zijn geïnstalleerd, de telefoonlijnen zijn er en de databanken draaien.” Er zullen vijftien voltijdse equivalenten in het centrum werken, veelal afkomstig van de failliete touroperator.

Het team kijkt tegen een berg van ongeveer 22.000 claims aan die via de website werden ingediend. Die vertegenwoordigen naar schatting 40.000 reizigers. De dossiers moeten nu nog bekeken worden op dubbels of onterechte claims. Ook worden nog de nodige werkprotocollen opgesteld. Nadien kan de behandeling van de claims beginnen. Dat zal gebeuren in chronologische volgorde, op basis van vertrekdatum. “Binnen enkele weken zullen naar verwachting de eerste uitbetalingen kunnen plaatsvinden”, aldus De Vriendt.

Het Garantiefonds hield zich in de eerste weken nadat Thomas Cook België in financiële problemen was gekomen, vooral bezig met de repatriëring van de zowat 13.000 mensen die op dat moment op reis waren. Die operatie werd in het eerste weekend van oktober nagenoeg afgerond.