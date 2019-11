Enkele honderden mensen voeren actie in Brussel tegen cultuurbesparingen ttr

28 november 2019

10u53

Bron: belga 0 Enkele honderden actievoerders zijn deze voormiddag samengekomen tegen de besparingen in de cultuursector. Ze leggen een tocht af van Brussel Centraal naar het Vlaams Parlement. Daar start om 11 uur een bespreking over de besparingen in de commissie-Cultuur. De actievoerders vragen om solidariteit.

"We zijn tegen de besparingen die onzinnig zijn", zegt Kobe Matthys van State of the Arts. "Het gaat om bruuske besparingen, zonder enig overleg met de sector. Dat is het bewijs dat het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon niet goed op dreef is. Ze hebben er geen idee van hoe de sector in zijn werk gaat. Wij hebben het gevoel dat de besparingen niet doordacht zijn. De projectsubsidies zijn de achillespees van de cultuursector."

In de optocht lopen bekende acteurs zoals Jan Decleir, Sien Eggers, Frank Focketyn en Michael Pas mee. Op Facebook hebben zich 2.000 deelnemers aangemeld. "We hopen dat die ondanks het weer ook allemaal komen", aldus Matthys.



In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

Volgens Jambon daalt het totale budget voor Cultuur niet. “Dit jaar gaat het om een begroting van 482,4 miljoen euro en volgend jaar om een budget van 482,6 miljoen euro”, zei de N-VA’er eerder.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.