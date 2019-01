Enkele honderden dagen op voor ‘Mars voor Democratie’ tegen “coalitie van verliezers” in Ninove HA

03 januari 2019

18u47 12 In Ninove (Oost-Vlaanderen) nemen enkele honderden mensen deel aan de ‘Mars voor Democratie’. Ze betogen tegen het nieuwe schepencollege zonder Forza Ninove, de partij van Guy D’haeseleer die bij de gemeenteraadsverkiezingen veertig procent van de stemmen haalde, maar in de oppositie belandde.

De betogers hebben heel wat leeuwenvlaggen meegebracht en scanderen slogans als “linkse ratten, rol uw matten”, “democratie”, “Forza Ninove”, “eigen volk eerst” en “weg met het cordon”. Er wordt ook met bommetjes gegooid. Onder meer Filip Dewinter en Anke Van dermeersch van Vlaams Belang zijn aanwezig.

Rond 19 uur is de stoet vertrokken naar het stadhuis, waar onder anderen Forza Ninove-kopstuk Guy D’haeseleer en Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden een toespraak hielden.



D’haeseleer sprak voor de betoging de mensen al toe, en riep hen op om het rustig te houden. “Ga niet in op provocaties en gooi geen bommetjes in het centrum. We zijn hier om een groot deel van de bevolking een hart onder de riem te steken. We gaan het beste van onszelf geven om die absolute meerderheid over zes jaar te veroveren.” Hij haalde ook uit naar linkse tegenstrevers en naar de pers.

De mars is een initiatief van onder anderen Dries Van Langenhove en Voorpost. “De Ninovieters hebben zich op 14 oktober duidelijk uitgesproken en willen een ander beleid. Wij gaan betogen op de avond dat de nieuwe coalitie van verliezers zal worden aangesteld”, waarschuwden de organisatoren eerder.

(Lees verder onder de foto’s)

Massale politie-inzet

Inmiddels is ook de gemeenteraad van start gegaan. Die verloopt rustig, al zijn de bommetjes en het geschreeuw van de actievoerders tot in de gemeenteraadszaal te horen. Tijdens de zitting is slechts een vijftigtal toeschouwers toegelaten. Alle aanwezigen werden bij aankomst gefouilleerd. Tijdens de zitting zal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden.

Als gevolg van de ‘Mars voor Democratie’ werden in Ninove verschillende maatregelen genomen. Aan de bewoners die in het centrum van de stad wonen, en waar er morgen glasophaling is, werd gevraagd om het glas pas morgenochtend buiten te zetten. Het Ninia Shopping Center sloot vanavond om 19 uur al de deuren, een uur vroeger dan normaal. Ook in de binnenstad gingen de winkels uit voorzorg om 19 uur al dicht.

De optocht heeft de toelating van burgemeester Tania De Jonge en de lokale en federale politie zijn aanwezig voor mocht het uit de hand lopen.