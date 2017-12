Enkele honderden actievoerders eisen in Gent eerlijke fiscaliteit KVE

19u56

Bron: Belga 1 thinkstock In Gent hebben vanavond aan het Woodrow Wilsonplein enkele honderden actievoerders het regenweer getrotseerd in een betoging voor eerlijke fiscaliteit. "We mislopen 80 miljard door de belastingsontwijking van het grote kapitaal, waarbij de kaaimantaks met geschatte opbrengsten van 140 miljoen een lachertje is", zegt Katrien Neyt, provinciaal secretaris van ABVV Oost-Vlaanderen.



De actievoerders willen concrete maatregelen van de regering Michel. "We vragen serieuze inspanningen. Alles wat winst is, moet belast worden en iedereen moet daar in evenredigheid aan bijdragen. Mensen die veel geld hebben, dragen nu niet bij en intussen wordt de welvaartsstaat afgebouwd. We mislopen 80 miljard door de belastingsontwijking van het grote kapitaal, waarbij de kaaimantaks met geschatte opbrengsten van 140 miljoen een lachertje is. Vanavond was de start van een actieparcours dat deze maand ingezet wordt, met op 19 december de nationale betoging in Brussel tegen het geknoei met de pensioenen", zegt Neyt.

"Werknemers betalen in België zeer hoge belastingen, direct en indirect. Multinationals, vermogenden, verhuurders en beleggers betalen in verhouding een pak minder tot zelf niks", stellen de actievoerders. "De Offshoreleaks, de Luxleaks, de Swissleaks, de Panama papers. Heel recent kwamen daar nog de Paradise Papers bij. De fiscale schandalen tonen ons keer op keer dat welgestelde particulieren en ondernemingen hun geld blijven verbergen dankzij geheime rekeningen in belastingparadijzen en via belastingen zo niet bijdragen aan de gemeenschap."