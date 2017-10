Enkelband voor verdachte van geweld tegen politie op Turnhoutsebaan EB

19u58

Bron: Belga 0 RV Een vrouwelijke bestuurster wordt aangehouden op de Turnhoutsebaan, omstanders keren zich tegen de politie. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat Hamza T. (20) zijn voorhechtenis thuis mag uitzitten met een enkelband. De twintiger werd vorige maand opgepakt voor het gebruik van geweld tegen de politie bij een incident op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Twee leden van het fietsteam wilden daar op 1 september een vrouwelijke bestuurster arresteren, nadat ze gevaarlijk rijgedrag had vertoond, maar ze werden daarbij belaagd door omstaanders. Een van de agenten was drie dagen arbeidsongeschikt.

Op verkeerde plaats met verkeerde mensen

Op basis van de beschikbare camerabeelden van het incident werd Hamza T. opgepakt. Hij gaf toe dat hij aanwezig was met twee kennissen, die hij tijdens het Offerfeest was tegen gekomen. Eén van die twee was volgens hem de aanstoker en die andere zou ook met iets gesmeten hebben, maar hij beweerde zelf niets gedaan te hebben. Hij was op de verkeerde plaats met de verkeerde mensen.

Een andere verdachte in deze zaak, Oilid D., verscheen eerder deze week voor de raadkamer, die hem onder strikte voorwaarden wilde vrijlaten, maar het parket ging daartegen in beroep. Ook hij zal binnenkort voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.