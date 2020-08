Enkel N-VA-regeringscommissaris blijft bij klacht tegen Van Ranst: “Dit lijkt meer en meer op politieke heksenjacht” HAA

27 augustus 2020

14u55

Bron: Belga, VTM Nieuws 12 Het zit er bovenarms op tussen bedrijfsleider en N-VA-regeringscommissaris Rudi De Kerpel en professor Marc Van Ranst. De Kerpel verwijt de viroloog dat hij “ongenuanceerde en roekeloze uitspraken” deed die tot verwarring bij de bevolking en economische schade zouden hebben geleid. Hij onderneemt juridische stappen. Samen met vijf andere bedrijfsleiders startte De Kerpel ook een petitie . “Dit lijkt meer en meer op een politieke heksenjacht”, reageert Van Ranst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aanvankelijk werd bericht dat de zes ondernemers de viroloog zouden dagvaarden, maar nu blijkt dat enkel Rudi De Kerpel naar de rechtbank stapt. “Hij (Marc Van Ranst, nvdr.) heeft het draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen verkwanseld door onder andere zijn politieke standpunten op Twitter op een vaak vijandige manier te brengen”, zegt De Kerpel in een interview met deze krant.



Van Ranst bevestigt op Twitter dat de dagvaarding enkel van De Kerpel komt. “De andere vijf haakten af voor de dagvaarding, maar blijven wel mee supporteren voor De Kerpel.” De professor voegt nog toe: “Dit lijkt meer en meer op een politieke heksenjacht”.

De dagvaarding komt ENKEL van Rudi De Kerpel, de door de N-VA aangestelde regeringscommissaris in de Raad van Bestuur van de VRT.

De andere vijf haakten af voor de dagvaarding, maar blijven wel "meesupporteren" voor De Kerpel.

Dit lijkt meer en meer op een politieke heksenjacht. https://t.co/xDiMiTC63J Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

“Influencer”

De Kerpel heeft een bedrijf dat herbruikbare bekers maakt. Normaal levert hij in de zomer aan festivals en jeugdbewegingen, maar door de gezondheidscrisis krijgt zijn business dit jaar zware klappen. De onderneming leed al bijna een miljoen euro verlies.



“Ik dagvaard hem vanuit het bedrijf omdat ik van mening ben dat professor Van Ranst niet alleen nationaal viroloog is, maar ook door zijn status door de maanden heen influencer is geworden”, zegt De Kerpel in VTM Nieuws. “Vanuit die rol stel ik vast dat hij herhaalde keren uitspraken doet die een enorme economische, maatschappelijke impact hebben, zonder dat die politiek gedragen zijn.” De ondernemer eist een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

Antwerpen

Samen met vijf andere bedrijfsleiders is de man ook een petitie gestart om de invloed van Van Ranst te verkleinen. Vooral een tweet die de viroloog eind juni de wereld instuurde, ligt zwaar op hun maag. In dat bericht - naar aanleiding van de toenmalige Covid-19-uitbraak in Antwerpen - riep Van Ranst op om de Scheldestad voorlopig niet te bezoeken. De ondernemers menen dat die oproep heeft geleid tot “desastreuze gevolgen voor de lokale economie”.

Zelf is Van Ranst niet onder de indruk van de demarche. Volgens de professor heeft de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx (CD&V), net hetzelfde gezegd. De viroloog is ervan overtuigd dat de aanval tegen hem politiek geïnspireerd is. “Meneer De Kerpel is door de Vlaamse regering via N-VA aangesteld als regeringscommissaris in de raad van bestuur van de VRT. Wanneer dan de minister-president van diezelfde Vlaamse regering in de problemen komt, dan lijkt dit wel een afleidingsmanoeuvre.”

Van Ranst doelt op de zaak-Chovanec, waarin Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zwaar onder vuur is komen te liggen.

“Echt flauwekul”

Volgens De Kerpel is die beschuldiging van de pot gerukt. De bedrijfsleider zegt dat het gaat om “een samenloop van omstandigheden”. “Meneer Jambon kan zich best zelf verdedigen”, zegt de ondernemer in VTM Nieuws. De insinuaties van Van Ranst doet De Kerpel af als “echt flauwekul”. Van Ranst is alvast niet van plan om voortaan op de vlakte te blijven. Hij denkt ook niet dat het tot een proces zal komen.

Lees ook:

Van Ranst gedagvaard voor “roekeloze uitspraken”, maar die is niet onder de indruk: “Als ze het virus aanklagen maken ze meer kans” (+)

Gezondheidseconoom Lieven Annemans pleit voor omgekeerde lockdown, samen met ruim honderd andere medische professionals: “Nu is het genoeg” (+)