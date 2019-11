Enige kandidaat Tom Van Grieken volgt zichzelf op als voorzitter Vlaams Belang TMA

01 november 2019

13u08

Bron: Belga 0 politiek Tom Van Grieken volgt zichzelf op 16 november op als voorzitter van het Vlaams Belang. Eventuele uitdagers hadden tot 31 oktober middernacht de tijd om hun kandidatuur in te dienen, maar niemand voelde zich geroepen, zo meldt de partijwoordvoerder.

De kans was, gezien de herrijzenis van de partij bij de lokale verkiezingen in 2018 en de parlementsverkiezingen van mei dit jaar, dan ook klein dat een lid van de partijraad de degens zou willen kruisen met Van Grieken. Het is enkel nog uitkijken naar de score die hij op 16 november tijdens een ledencongres zal behalen.

Tom Van Grieken werd na de rampzalige verkiezingen van 2014 de jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis - Guy Verhofstadt was enkele maanden ouder toe hij aan het hoofd van de VLD kwam. Van Griekens mandaat liep normaal vorig jaar af, maar de partijraad besliste toen met het oog op de stembusslag van dit jaar zijn mandaat met een jaar te verlengen.