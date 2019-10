Enige gevangenisafdeling verhoogde veiligheid in ons land gaat dicht kv

15 oktober 2019

20u36

Bron: Belga 10 De afdeling verhoogde veiligheid in de gevangenis van Brugge, de enige dergelijke afdeling in ons land, wordt in de loop van de komende weken gesloten. Dat bevestigen het Gevangeniswezen en de christelijke vakbond vanavond. De drie gedetineerden die er nog verblijven, zullen worden ondergebracht in andere gevangenissen.

In de afdeling individuele bijzondere veiligheidsregimes (AIBV) zitten gedetineerden voor wie de veiligheidsmaatregelen in de reguliere gevangenissen niet meer voldoende waren, legt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, uit. Het gaat dan om gedetineerden die bijvoorbeeld fysiek agressief zijn of vluchtgevaarlijk.

De sluiting komt er omdat “het concept, zoals oorspronkelijk uitgedacht, steeds moeilijker in overeenstemming is te brengen met de evoluties op gebied van gedetineerdenpopulatie en het wettelijk kader waarbinnen de opdrachten dienen uitgevoerd te worden”, klinkt het. “We stellen ons de vraag of het nodig is om gedetineerden op die manier zo af te zonderen in een apart regime”, duidt Van De Vijver.



De drie gedetineerden die nog in de afdeling zitten, zullen de komende weken worden overgebracht naar andere gevangenissen. “Het is altijd de bedoeling geweest dat ze op termijn terug naar een reguliere afdeling zouden gaan”, zegt Van De Vijver daarover. Ze voegt toe dat er ook daar verscherpte veiligheidsregimes mogelijk zijn voor de betrokken gedetineerden. “We voorzien in een maximale ondersteuning van die gevangenissen waar gedetineerden vertoeven die gedragsproblemen stellen.”

Detachering personeelsleden

De beslissing werd vandaag meegedeeld aan de vakbonden, bevestigt Filip Dudal van ACV. Hij laat weten dat de cipiers elders in de gevangenissen aan de slag zullen gaan. Dat beaamt Van De Vijver. “De zowat 35 personeelsleden zullen terugkeren naar de gevangenis van waaruit ze gedetacheerd waren.” Voor de meesten zou dat de gevangenis van Brugge zelf zijn.

Ook in de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik, was er vroeger een afdeling verhoogde veiligheid, maar die werd al een hele tijd geleden gesloten.

Begeleiding gedetineerden

Het Gevangeniswezen bekijkt intussen verder wat de beste manier is om gedetineerden met gedragsproblemen op te vangen en te begeleiden. “Het zoeken naar settings om de problemen aan te pakken die gedetineerden met gedragsproblemen stellen, blijft aan de orde”, zo luidt het. “Deze zoektocht kadert in een ruimer project van de uitbouw van regimedifferentiatie dat beoogt om elke veroordeelde in een aangepast regime, met een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod, te kunnen plaatsen.”

Als op het einde van de zoektocht blijkt dat er toch een specifieke setting nodig is voor gedetineerden met gedragsmoeilijkheden, “dan zal die in overleg worden uitgebouwd”. Het directoraat-generaal zal ook overleggen met de gemeenschappen, “geheel conform de geregionaliseerde bevoegdheidsverdeling”.