Enige besmette Belg mag Sint-Pietersziekenhuis verlaten mvdb

15 februari 2020

19u01

Bron: Belga - VTM Nieuws 1 Philip Soubry, onze landgenoot die in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis in quarantaine verbleef omdat hij positief testte op het nieuwe coronavirus, mag naar huis. Hij is niet langer besmet met het virus en is dus ook niet meer besmettelijk voor zijn omgeving, meldt de FOD Volksgezondheid.

De 54-jarige man werd op 2 februari samen met acht andere Belgen gerepatrieerd vanuit de Chinese miljoenenstad Wuhan, en testte positief op het nieuwe coronavirus Covid-19. Hij werd onmiddellijk opgenomen in strikte afzondering in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, het referentiecentrum voor de behandeling van het virus.



Soubry was nooit ziek tijdens zijn ziekenhuisverblijf, en vertoonde ook geen symptomen. De besmetting met het Covid-19 coronavirus nam geleidelijk af, en vrijdag testte hij voor het eerst negatief. "De procedure schrijft dan voor dat de dag erna opnieuw getest moet worden. Vandaag zaterdag testte hij opnieuw negatief", zegt de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Jan Eyckmans.

“Pint drinken”

De West-Vlaming mocht daarom deze avond het ziekenhuis verlaten, hij vormt geen enkel risico meer voor anderen. Aan VTM Nieuws verklaarde hij opgelucht te zijn dat hij naar huis mag.“Eindelijk opnieuw in de vrije lucht. In dat kamertje kon ik mijn raam niet opendoen.” De vijftiger gaat nu eerst zijn ouders bezoeken. “En daarna een pita gaan eten en een pint gaan drinken.”

Acht gerepatrieerde Belgen die na hun aankomst in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek (Brussel) in quarantaine werden geplaatst, mogen morgen naar huis. De twee anderen die later naar België werden gerepatrieerd, moeten er nog blijven tot hun quarantaineperiode van 14 dagen is verstreken.