English only? Franse EU-ambassadeur stapt boos op uit vergadering TK

26 april 2018

18u05

Bron: Belga 0 De Franse ambassadeur bij de Europese Unie is boos opgestapt uit een vergadering met zijn Europese ambtgenoten uit protest tegen het exclusieve gebruik van het Engels in de toekomstige beraadslagingen over de meerjarenbegroting.

De ambassadeurs bespraken gisteren de modaliteiten van een nieuwe expertengroep over de meerjarenbegroting. Volgens nieuwssite Politico schoot de Franse ambassadeur Philippe Léglise-Costa in een colère toen hij vernam dat het Raadssecretariaat had beslist om geen vertaling te voorzien voor de beraadslagingen van deze groep, wat in de praktijk doorgaans betekent dat er enkel in het Engels wordt gecommuniceerd.

De Franse ambassade bevestigde dat Léglise-Costa de vergadering van de ambassadeurs had verlaten uit onvrede met een kwestie van "het talenregime", maar weigerde verdere commentaar. Een Franse diplomaat wou wel nog iets kwijt. "Het was geen georkestreerde enscenering, maar om een manier om een punt te maken", klonk het. "Er moet respect zijn voor de meertaligheid in de Europese instellingen wanneer het gaat om een heel ernstig dossier als de meerjarenbegroting."

Misverstand

Bij de Raad bevestigde men het incident, dat voor "onbehagen" had gezorgd tijdens de vergadering. "Het ging om een misverstand", duidde een bron, die stelde dat de diensten van de Raad ervan uitgingen dat Frankrijk tijdens een vorige vergadering de spelregels van de expertengroep had aanvaard. Het "lichte" format voor deze bijeenkomsten laat geen tolken toe, aldus de bron.

Het Frans is net als het Engels en het Duits een werktaal in de Europese instellingen, maar tot onvrede van de Franse gemeenschap rondom de Schumanwijk wordt de taal van Voltaire er steeds minder gesproken. Vooral sinds de uitbreiding naar de Centraal- en Oost-Europese landen is het Engels dominant geworden. Het was ook president Emmanuel Macron al opgevallen. "Het Engels is nog nooit zo sterk aanwezig geweest in Brussel als op het moment dat we de brexit bespreken", stelde hij eind maart vast tijdens de presentatie van een aantal maatregelen om de Francofonie te versterken.