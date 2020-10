Engie sabelt noodscenario Vivaldi-regering neer: "Beslissing over langer openhouden kerncentrales moet dít jaar gebeuren” HAA

02 oktober 2020

14u41

Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in ons land, maakt een kruis over het noodscenario van de nieuwe regering om in 2021 alsnog te beslissen twee kerncentrales open te houden. "Niet realistisch", staat in een nota van het energiebedrijf.

De nieuwe regering zegt resoluut voor een kernuitstap in 2025 te kiezen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan. Dat komt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Het gaat om Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.

Maar in een nota sabelt uitbater Engie Electrabel dat noodscenario neer. Een principebeslissing om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen moet "uiterlijk eind 2020" worden genomen. Wachten tot november 2021 om te beslissen is geen realistisch scenario, aldus Engie Electrabel in de nota.